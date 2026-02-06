Économie et sociétéAssociations

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 32 secondes
12 Moins d’une minute
janvier 25
  • Mardi 10 février : cuisine, tarte aux champignons, 14h avec Jacqueline
  • Mercredi 11 février : Skipbo et Bananagramme, 14h avec Denise et Michèle
  • Mercredi 18 février : après-midi crêpes, 14h avec Huguette
  • Vendredi 20 février : généalogie, 14h-17h avec Philippe
  • Mercredi 25 février : marche à Saint-Exupéry – Saint-Ouen, 14h. RDV au parking de la boulangerie de St-Ouen
  • Tous les lundis (les 9, 16, 23 février) : scrabble, 14h
  • Tous les vendredis : chants avec «La chorale du bonheur». 14h au Centre social (sauf vacances scolaires).

Venez participer ! «Les savoirs s’échangent collectivement». Les échanges sont ouverts à tous et gratuits.

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme et du Vendômois : 42 avenue Jean Moulin, 41100 Vendôme / reseaudechanges41@gmail.com
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 32 secondes
12 Moins d’une minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

la regie de quartiers recyclerie de vendome 1 1

Vente au kilo à la Ressourcerie

il y a 1 jour
logo avf

ça se passe à l’AVF Vendôme

il y a 3 jours
labdating 1

Labdating en préparation à Areines

il y a 6 jours
les marcheurs audoniens 1

Découvrir de nouveaux sentiers avec les Marcheurs Audoniens

il y a 1 semaine
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page