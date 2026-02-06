Économie et sociétéAssociations
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme
- Mardi 10 février : cuisine, tarte aux champignons, 14h avec Jacqueline
- Mercredi 11 février : Skipbo et Bananagramme, 14h avec Denise et Michèle
- Mercredi 18 février : après-midi crêpes, 14h avec Huguette
- Vendredi 20 février : généalogie, 14h-17h avec Philippe
- Mercredi 25 février : marche à Saint-Exupéry – Saint-Ouen, 14h. RDV au parking de la boulangerie de St-Ouen
- Tous les lundis (les 9, 16, 23 février) : scrabble, 14h
- Tous les vendredis : chants avec «La chorale du bonheur». 14h au Centre social (sauf vacances scolaires).
Venez participer ! «Les savoirs s’échangent collectivement». Les échanges sont ouverts à tous et gratuits.
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme et du Vendômois : 42 avenue Jean Moulin, 41100 Vendôme / reseaudechanges41@gmail.com