La saison culturelle de l’Hectare-Territoires vendômois

Aventurières, théâtre d’objet, par la Cie On t’a vu sur le pointe. Mardi 3 février à 19h à la salle polyvalente d’Epuisay. Mercredi 4 février à 19h à la salle polyvalente de Pray. Jeudi 5 février à 19h à la salle des associations à Faye. A partir de 12 ans. Tarifs de 7 à 10€.

A vue, magie, par la Cie 32 Novembre. Jeudi 12 février à 19h et vendredi 13 février à 20h à la Halle aux Grains à Blois. Tout public à partir de 8 ans. Tarifs de 15 à 20€.

Depuis plus de dix ans, Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein récompensés de prix nationaux et internationaux bousculent les codes de la magie pour mieux les réinventer. Une palette pleine de matériaux bruts révèle un décor atypique.

L’affaire Méchant Loup, théâtre d’ombre, par la Cie Toda Via Teatro. Mardi 24 février à 19h à l’espace culturel à Lunay. Mercredi 25 février à 17h au Centre culturel des Rottes à Vendôme. Jeudi 26 février à 19h à la salle de l’école de musique de Montoire-sur-le-Loir. Tout public, à partir de 5 ans. Tarifs de 7 à 10€.

Au fil de l’histoire, des ombres projetées et une musique en live s’associent pour un conte aussi bien humoristique qu’ironique. Cette réécriture savoureuse de La chèvre de monsieur Seguin d’Alphonse Daudet convie petits et grands à inventer une nouvelle fin, à choisir ce qui leur semblerait plus juste. Car un loup est-il méchant par le simple fait d’être un loup ?

Intra muros, théâtre, par Alexis Michalik. Jeudi 5 mars à 20h30 au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public. Tarifs de 30 à 35€.

Alexis Michalik, conteur hors pair et metteur en scène aux deux Molières, réussit une extraordinaire aventure romanesque où l’amour, l’espoir, la vengeance et l’honneur s’entremêlent. Porté par cinq excellents comédiens et un musicien, ce spectacle prodigieux en tous domaines (construction scénique, conduite des acteurs, articulation de la fiction et de la réalité, magie du théâtre dans le théâtre) écarte les murs et les barreaux pour donner un vent de liberté.