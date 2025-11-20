1966 -2026 : 60 ans d’échange franco-allemand

Samedi 28 mars 2026 sera jour de fête au Collège-Lycée Saint-Joseph de Vendôme pour célébrer les 60 années d’amitié et d’échanges entre le collège-lycée vendômois et le Collège Sainte-Elisabeth de Friedrichshafen (Lac de Constance). Ce sera l’occasion de moments de précieuses retrouvailles entre les anciens germanistes et les professeurs qui les ont encadrés lors des différents séjours. Au programme de la journée, visite de l’établissement, ateliers, repas allemand, diaporama et témoignages, exposition des photos. Pour préparer cette journée, l’établissement fait appel aux anciens élèves qui souhaitent partager leurs photos, documents et leurs souvenirs. Un site web est dédié à cet effet pour une préinscription dès maintenant (laisser vos coordonnées postales complètes ainsi qu’adresse-mail et téléphone) et pour la transmission de vos documents.

