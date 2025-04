A Musikenfête

Des ateliers autour de la musique pour les enfants et réouverture du Musée des Costumes !

Les vacances de Pâques approchent à grands pas…

À cette occasion Musikenfête, comme chaque année, propose des ateliers pour les enfants autour de la musique : construction d’instruments, participation à un conte musical et bien sûr visite du musée avec démonstrations d’instruments. Dès l’âge de trois ans, nous accueillons filles et garçons pour des moments très agréables et constructifs !

Il est conseillé de réserver au 02.54.85.28.95 pour connaître les différents ateliers proposés et leurs tarifs. Ces ateliers ont lieu du mardi 8 au vendredi 11 et du mardi 15 au vendredi 18, le matin de 10h à 12h et l’après-midi de 14h à 18h.

Profitez également de la réouverture du Musée des Costumes et Parures du Monde à compter du mardi 1er avril. Venez vous aventurer au milieu de vêtements extraordinaires d’Asie et d’Amérique du Sud, et de quelques nouveautés chatoyantes. Mêmes horaires que Musikenfête : 10h-12h et 14h-18h. Entrée : 7€. Billets couplés avec Musikenfête : 13€ (au lieu de 15€)