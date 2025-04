Un rendez-vous gourmand au Manoir de la Possonnière

Samedi 12 et dimanche 13 avril, le Salon du Chocolat, des Vins et de la Gastronomie – 7e édition à Couture-sur-Loir.

Les saveurs du chocolat, les arômes enivrants des vins, et la richesse des produits locaux se donnent rendez-vous les 12 et 13 avril au Manoir de la Possonnière à Couture-sur-Loir pour un événement incontournable : le Salon du Chocolat, des Vins et de la Gastronomie. Organisé pour la septième année consécutive par l’association des amis du Niclos, ce salon promet une immersion dans l’univers des délices gastronomiques, avec différents exposants venant partager leur passion et leur savoir-faire.

Les portes du manoir s’ouvriront le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h.

Le dimanche sera ponctué d’activités pour toute la famille. Une chasse aux œufs est prévue à 11h et à 15h, promettant des moments de joie pour les plus jeunes. Pour ceux qui souhaitent se restaurer sur place, une restauration sera proposée le dimanche midi par l’association.

Un spectacle de magie intitulé “Les ballons prennent vie avec la magie” émerveillera petits et grands avec de la sculpture de ballons et de la magie en déambulation. Une exposition « Les châteaux de France » sera présente dans les salons du manoir ainsi qu’une exposition d’œufs en faïence décorés.

En somme, le Salon du Chocolat, des Vins et de la Gastronomie au Manoir de la Possonnière promet une expérience gustative et festive à ne pas manquer. Que vous soyez amateur de vin, passionné de chocolat ou simplement en quête de découvertes, réservez dès maintenant votre week-end pour une escapade gourmande au cœur du village natal de Pierre de Ronsard.