Balade au château de Fontainebleau

L’association B.A.LA.D.E. invite tous les amoureux de la nature et de l’histoire à participer à une excursion exceptionnelle au château de Fontainebleau, samedi 30 mai.

Avec plus de 1 500 pièces réparties au cœur de 130 hectares de parc et de jardins, Fontainebleau est le seul château royal et impérial à avoir été habité sans interruption pendant sept siècles. La maison de famille des rois de France constitue un témoignage unique de l’histoire de France.

Au programme de cette journée :

visite libre du château,

découverte du parc et des jardins,

randonnée facultative dans le cadre exceptionnel du domaine.

Le départ est prévu à 6h précises depuis la gare SNCF (TER), boulevard de Trémault à Vendôme, avec un retour estimé vers 21h.

Le tarif de la sortie est fixé à 50€ par personne, comprenant le transport en car, l’entrée du château.

Les participants pourront déjeuner dans l’un des restaurants aux alentours du château ou apporter leur pique-nique.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars. Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur demande par courrier à l’adresse suivante :

B.A.LA.D.E.

OT Hôtel Le Saillant

47 rue Poterie

41100 Vendôme

Le dossier d’inscription, à retirer à l’Office de Tourisme ou à télécharger sur le site de B.A.L.A.DE. devra obligatoirement comprendre :

la liste des participants (nom, prénom),

un numéro de téléphone portable,

une adresse électronique,

le règlement par chèque à l’ordre de «B.A.LA.D.E.»,

une enveloppe timbrée à l’adresse du demandeur.

Pour toute information complémentaire, les organisateurs sont joignables au 06 11 26 35 20 ou au 06 98 17 83 40.

Plus de détails sont également disponibles sur le site de l’association :

www.balade-vendome.fr

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir Fontainebleau sous un nouvel angle et de partager une journée conviviale avec d’autres passionnés.

Réservez dès maintenant votre place !