Ce Poncéen chante depuis 40 ans à l’Opéra de Tours

«ça passe vite mais je ne regrette rien, si c’était à refaire, je le referais…C’était formidable !» A 62 ans et pourtant peu pressé de penser à sa retraite, Jean-Marc Bertre qui vit à Poncé-sur-le-Loir (où il dirige Poncé en chœur) compte déjà 40 ans «les pieds sur scène» à l’Opéra de Tours. « J’avais été pris comme auxiliaire en 1984 avant d’être titularisé, mon premier spectacle comme membre de l’Opéra, c’était Manon de Jules Massenet. On y chantait « Profitez bien de la jeunesse »… J’ai suivi le conseil ! »

À 22 ans, Jean-Marc, baryton, avait intégré les Chœurs de l’Armée française nouvellement créés par le ministre Charles Hernu. Un service militaire peu commun. «C’est à ce stade que je me suis orienté vers le chant autant que la musique (il a intégré la classe d’orgue du conservatoire du Mans). On chantait dans les galas en France, en Allemagne, pour toutes les commémorations à Paris, bien sûr. »

Depuis le collège

Le théâtre aussi, lui plaît, depuis le collège manceau de La Psallette où il joue et chante. Les programmations de l’Opéra feront son bonheur, certaines œuvres jouées plusieurs fois au fil des ans : La Traviata, Le Barbier de Séville, La Vie parisienne et tous les Offenbach, et Rigoletto qui a sa préférence. «On a fait des créations, aussi, comme sur Balzac pour le bicentenaire de sa naissance. Un bon souvenir de mise en scène.»

En 40 ans, Jean-Marc a joué des barmen, des majordomes, de nombreux petits rôles qui lui ont donné de l’épaisseur en tant qu’artiste.

Mais son rôle le plus important est aujourd’hui celui d’un père et grand-père qui transmet encore et toujours l’amour de la musique et du chant.

Le maire de Tours, lui-même, – Emmanuel Denis – aura remis ce jeudi 6 février à Jean-Marc Bertre la médaille d’or qui récompense 35 années officiellement au sein du chœur de l’Opéra… Avec 4 ans de retard ! Ce qui n’empêche pas son bonheur de récipiendaire et celui de sa famille, de ses amis. Une cérémonie en présence du directeur du théâtre de Tours.