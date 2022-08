Concert Balalaïka à Cloyes-sur-le-Loir et à Morée

Né en 2022, le Trio Slavia présente les pièces classiques et traditionnelles du répertoire slave d’Europe de l’Est, de quoi faire plus ample connaissance avec l’univers musical de ces pays culturellement riches : la Hongrie, l’Arménie, l’Ukraine, la Géorgie et la Russie. L’âme slave dans ce qu’elle recèle de fougue, d’exaltation et de passion !

C’est la réunion de trois talents : la voix profonde du baryton-basse Nika Gliashvili, de la balalaïka virtuose de Micha Tcherkassky et du jeu subtil et délicat de la pianiste Anna Tcherkasskaia. Ces trois artistes de formation classique, tous d’origine d’Europe de l’Est, ont décidé de former ce trio unique au monde.

Sous l’impulsion de Micha Tcherkassky, le trio a choisi la vallée du Loir comme étape de sa tournée inaugurale. En effet, depuis près d’une décennie, le balalaïkiste virtuose organise des master-classes à Morée et est tombé amoureux du Vendômois.

Ainsi, le trio proposera deux concerts, l’un à Cloyes-sur-le-Loir samedi 20 août à 21 heures en l’église et l’autre, à Morée, dimanche 21 à 16 h également en l’église.

Le répertoire comprend des œuvres majeures des grands compositeurs tels Tchaikovsky, Moussorgsky, Rachmaninoff, Khatchatourian et aussi des grands airs traditionnels d’Europe de l’Est : Danse hongroise, Souliko chanson traditionnelle Géorgienne, Les Yeux Noirs, Kalinka et beaucoup d’autres…