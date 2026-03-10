«Tino, un merle au jardin»

Pendant une année, l’auteur et illustrateur Nicolas Jolivot a observé un merle de son jardin, qu’il a baptisé Tino. Il relate dans un magnifique livre illustré leur fréquentation quotidienne, la relation unique ainsi créée avec un oiseau singulier dont il reconnaît la silhouette, les particularités physiques, le chant. C’est un récit instructif et documenté sur l’espèce, de la construction du nid à la ponte des œufs et ses ratés, sans oublier la description du chant et de la vie familiale, avec la merlette Tina et le merleau Toto. Le dessin naturaliste est joliment mis en valeur par le grand format du livre (32 cm)

Observation scientifique mais aussi portrait émouvant, sensible, on s’attache à Tino au fil des jours et des saisons. Une belle invitation (pour petits et grands) à nous émerveiller du vivant qui nous entoure !

Adultes et enfants à partir de 10 ans.