Sorties et loisirsLivres à lire

Les coups de coeur de l’Espace Culturel E. Leclerc

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 8 heures
26 Temps de lecture 1 minute
murmure a ma plante 1

Coup de cœur de Carine

Murmures à ma plante, de Zoé Persico, Ed. Paquet
Comment ne pas craquer devant cette couverture aux couleurs sublimes ??!
Des nuances de vert et de violet dans ce roman graphique qui aborde de nombreux sujets. L’autrice évoque ici la reconstruction, la passion, le deuil, l’amitié, la famille, les non-dits, l’importance de l’écoute…
Une histoire douce et poétique qui enchantera les enfants, et les adultes ayant gardé une âme d’enfant.
Hautement recommandé !

Coup de cœur de Claudine

la voisine sans histoire 1 La voisine sans histoire, de Liz Nugent
Sally Diamond, femme solitaire et rigoureuse, exécute les dernières volontés de son père, déclenchant ainsi un intérêt médiatique et policier. Tandis qu’elle tente de préserver son anonymat, la réception de courriers anonymes l’oblige à affronter son passé.
Ce thriller psychologique vous attrape par un fait divers dérangeant…puis vous entraine bien plus loin que prévu.
Une histoire glaçante qui laisse une empreinte durable.

Coup de cœur Jeunesse d’Anaïs

Yellow Feu Follet, de Siècle Vaëlban
Venez à la rencontre de Yellow, héroïne solaire et lumineuse qui vous touchera par son insouciance et sa sensibilité. L’autrice arrive à aborder les thèmes de santé mentale, de résilience et de deuil tout en tendresse et poésie.
Un roman qui vous bouleversera peu importe votre âge.

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 8 heures
26 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

rene bruneau a gauche avec le president du cd41 philippe gouet 1

« L’aube Barbare » de René Bruneau récompensé

il y a 12 heures
livre des soufles dans la nuit 2

Poèmes classiques d’Hervé Ribes

il y a 1 jour
beatrice coslado 1

La Rose Indienne ou la parole pour se reconstruire

il y a 1 jour
fede peche mars 2026 2

Pêche de la truite, coup d’envoi !

il y a 2 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page