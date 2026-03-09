Les coups de coeur de l’Espace Culturel E. Leclerc

Coup de cœur de Carine

Murmures à ma plante, de Zoé Persico, Ed. Paquet

Comment ne pas craquer devant cette couverture aux couleurs sublimes ??!

Des nuances de vert et de violet dans ce roman graphique qui aborde de nombreux sujets. L’autrice évoque ici la reconstruction, la passion, le deuil, l’amitié, la famille, les non-dits, l’importance de l’écoute…

Une histoire douce et poétique qui enchantera les enfants, et les adultes ayant gardé une âme d’enfant.

Hautement recommandé !

Coup de cœur de Claudine

La voisine sans histoire, de Liz Nugent

Sally Diamond, femme solitaire et rigoureuse, exécute les dernières volontés de son père, déclenchant ainsi un intérêt médiatique et policier. Tandis qu’elle tente de préserver son anonymat, la réception de courriers anonymes l’oblige à affronter son passé.

Ce thriller psychologique vous attrape par un fait divers dérangeant…puis vous entraine bien plus loin que prévu.

Une histoire glaçante qui laisse une empreinte durable.

Coup de cœur Jeunesse d’Anaïs

Yellow Feu Follet, de Siècle Vaëlban

Venez à la rencontre de Yellow, héroïne solaire et lumineuse qui vous touchera par son insouciance et sa sensibilité. L’autrice arrive à aborder les thèmes de santé mentale, de résilience et de deuil tout en tendresse et poésie.

Un roman qui vous bouleversera peu importe votre âge.