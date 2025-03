Ouverture de la billetterie du Festival 2025

Promouvoir la guitare sur tout le territoire et organiser le Festival de Vendôme, voilà les objectifs de l’association «Guitares au Gré du Loir». Celle-ci ouvre sa billetterie de la rue du Change en mars ainsi que les réservations sur son site internet. Jérôme Dubois, nouveau président de l’association depuis la dernière assemblée générale, dévoile la programmation très éclectique de la 28e édition du festival au Minotaure en mai.

Avec une trentaine d’adhérents, l’association et l’ensemble des guitares de l’association donnent régulièrement des concerts gratuits dans tout le Vendômois, à l’image de celui qui est programmé le 30 mars à Meslay. «Depuis la dernière édition du Festival de Vendôme, l’ensemble des guitares de «Guitares au Gré du Loir», qui se réunit une fois par semaine pour répéter avec Cristobal Pazmino, ouvre également le Festival avec un concert gratuit donné à la chapelle Saint Jacques. 200 personnes nous avaient rejoints l’année dernière» explique le président. En mars, tous les samedis, l’association animera également sa billetterie très régulièrement avec des petits concerts devant son local rue du Change.

L’édition 2025 verra artistes locaux et régionaux privilégiés mais également internationaux avec Diane Tell, artiste francophone qui revisitera pour le festival ses plus grands succès. «Cette artiste bien connue de nous tous, je l’ai rencontrée l’année dernière avec ma femme par l’intermédiaire de son luthier venu au festival d’Issoudun. En 2025, elle ne fait pas de tournée et viendra spécialement car elle s’était engagée avec nous, un «seule en scène» accompagné par le guitariste Robin McIntosh, ancien du groupe The Prétender. Diane Tell, malgré sa notoriété, a su rester simple et naturelle comme le furent les années précédentes, Pierre Perret ou Michel Leeb» poursuit Jérôme Dubois. Une programmation qui nous transportera en Amérique du sud à Cuba avec le groupe d’Orléans «Guajiro», dans le jazz avec «Swing 37», dans le théâtre et la musique joyeuse avec «Jour de Fête».