A la Maison Botanique

Stage vannerie sauvage de jardin Samedi 14 mars 14h-17h à la Maison Botanique, à Boursay. Animatrice : Gaëlle Flenner. 30€/pers +adhésion, réservations indispensables

Création d’aménagements de jardin en vannerie sauvage : tontines, bordures, cabane…

Stage Laine feutrée : vide poche à suspendre Samedi 21 mars, de 14h à 18h, à la Maison Botanique, à Boursay. Formatrice : Flora Malan. 35€ / pers + adhésion, réservations indispensables

Lors de cet atelier, vous allez manipuler de la laine cardée issue de petits élevages français ainsi que des plaques de laine aiguilletées. Avec de l’eau, du savon et du mouvement, vous découvrirez comment transformer la fibre en une matière solide et respirante : le feutre. Vous repartirez avec votre création : un vide-poche à suspendre.

Assemblée générale Vendredi 27 mars, 19h45, ouverture des portes 19h15. Salle des fêtes, à Boursay. Ouvert à tous, suivi d’un verre de l’amitié

Sortie plantes sauvages comestibles Samedi 11 avril Partez à la découverte des plantes comestibles des sous-bois au domaine de Boisvinet au Plessis Dorin accompagnés de Gaëlle Flenner. Sur inscription, 10h – midi, 15€ par personne (gratuit pour les adhérents)