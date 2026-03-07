Sorties et loisirsNature et découvertes

A la Maison Botanique

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 17 heures
20 Temps de lecture 1 minute
vannerie sauvage 1

Stage vannerie sauvage de jardin Samedi 14 mars 14h-17h à la Maison Botanique, à Boursay. Animatrice : Gaëlle Flenner. 30€/pers +adhésion, réservations indispensables

Création d’aménagements de jardin en vannerie sauvage : tontines, bordures, cabane…

Stage Laine feutrée : vide poche à suspendre Samedi 21 mars, de 14h à 18h, à la Maison Botanique, à Boursay. Formatrice : Flora Malan. 35€ / pers + adhésion, réservations indispensables

vide poche laine feutree 400x400 1 Lors de cet atelier, vous allez manipuler de la laine cardée issue de petits élevages français ainsi que des plaques de laine aiguilletées. Avec de l’eau, du savon et du mouvement, vous découvrirez comment transformer la fibre en une matière solide et respirante : le feutre. Vous repartirez avec votre création : un vide-poche à suspendre.

Assemblée générale Vendredi 27 mars, 19h45, ouverture des portes 19h15. Salle des fêtes, à Boursay. Ouvert à tous, suivi d’un verre de l’amitié

Sortie plantes sauvages comestibles Samedi 11 avril Partez à la découverte des plantes comestibles des sous-bois au domaine de Boisvinet au Plessis Dorin accompagnés de Gaëlle Flenner. Sur inscription, 10h – midi, 15€ par personne (gratuit pour les adhérents)

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 17 heures
20 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

fede peche mars 2026 2

Pêche de la truite, coup d’envoi !

il y a 13 heures
uruguay 1

Le 52e festival de Montoire sur les rails

il y a 2 jours
photo coeur de braco 1 2

«Coeur de braco»

il y a 3 jours
demonstration taille 1

Sorties nature et découverte

il y a 4 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page