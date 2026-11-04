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Le Mois du doc : Contre-courant

Cette 27e édition du mois du film documentaire vous invite à découvrir des regards qui vont à contre-courant, qui questionnent les normes, les récits dominants et les manières d’habiter le monde. Au programme dans le réseau des médiathèques de Territoires Vendômois :

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Le Mois du doc : Contre-courantSavigny-sur-Braye, mardi 10 nov à 18h30 : “Belleville Kitchen” avec la présence de la réalisatrice Marine Gautier

Vendôme, vendredi 20 nov. à 18h30 :

“Under the Dance Floor” de Sara Tim3r. En présence de Brice Kartmann, compositeur, monteur son et mixeur du film.

Selommes, samedi 21 nov. à 11h:

“Levures indigènes” En présence de la réalisatrice Justine Saint•Lô

Montoire, vendredi 27 nov. à 18h30 :

«Tant qu’on est vivant» avec la présence de la réalisatrice Anne Moltrecht

 

 

Entrée libre et gratuite,  dans les médiathèques Plus d’infos : www.mediaenvendomois.fr Tout le programme du Mois du film documentaire  : moisdudoc.com
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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