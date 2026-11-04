Le Mois du doc : Contre-courant
Cette 27e édition du mois du film documentaire vous invite à découvrir des regards qui vont à contre-courant, qui questionnent les normes, les récits dominants et les manières d’habiter le monde. Au programme dans le réseau des médiathèques de Territoires Vendômois :
Savigny-sur-Braye, mardi 10 nov à 18h30 : “Belleville Kitchen” avec la présence de la réalisatrice Marine Gautier
Vendôme, vendredi 20 nov. à 18h30 :
“Under the Dance Floor” de Sara Tim3r. En présence de Brice Kartmann, compositeur, monteur son et mixeur du film.
Selommes, samedi 21 nov. à 11h:
“Levures indigènes” En présence de la réalisatrice Justine Saint•Lô
Montoire, vendredi 27 nov. à 18h30 :
«Tant qu’on est vivant» avec la présence de la réalisatrice Anne Moltrecht