Le Mois du doc : Contre-courant

Savigny-sur-Braye, mardi 10 nov à 18h30 : “Belleville Kitchen” avec la présence de la réalisatrice Marine Gautier

Vendôme, vendredi 20 nov. à 18h30 :

“Under the Dance Floor” de Sara Tim3r. En présence de Brice Kartmann, compositeur, monteur son et mixeur du film.

Selommes, samedi 21 nov. à 11h:

“Levures indigènes” En présence de la réalisatrice Justine Saint•Lô

Montoire, vendredi 27 nov. à 18h30 :

«Tant qu’on est vivant» avec la présence de la réalisatrice Anne Moltrecht