L’USV Athlétisme à l’heure des bilans

Avec ses 266 licenciés, l’USV Athlétisme est pluridisciplinaire avec deux sections Santé/Loisir, une en Marche Nordique et une sur piste. L’année 2019 sera l’occasion de fêter l’anniversaire de l’Entente Marolles Vendôme.

«L’objet de notre association est la pratique et l’enseignement des disciplines sportives athlétiques. Nous fonctionnons en mode éducation et l’éducation passe par aussi la compétition» souligne Fabio Pireli, président de l’USV Athlétisme dès le début de l’Assemblée Générale. En effet la saison passée, le club avait tenté de monter un créneau horaire réservé aux jeunes qui ne souhaitaient pas se confronter aux autres et donc ne désiraient pas s’engager dans la compétition. «Force est de constater que l’objectif annoncé de donner l’envie de la compétition à ces jeunes athlètes n’a pas réussi» poursuit le président. Après avoir souligné l’importance et l’implication des entraineurs et les félicitations pour la première année d’activité d’Amandine, l’éducatrice sportive du club, Fabio Pireli s’inquiète du renouvellement du Cap’Asso qui permet de pérenniser l’emploi de sa salariée. L’occasion également de rappeler les 5 compétitions organisées par le club et de donner la feuille de route pour l’année à venir mise en place avec son bureau.

Soulignons en outre la convention récente signée avec la ville de Vendôme et le collège Saint Joseph pour la mise à disposition d’Amandine une fois par semaine pour encadrer les jeunes collégiens volontaires. Puis l’affiliation à la Fédération Française de Sport Adapté qui permettra d’accueillir plus facilement le handicap mental au sein du club. Puis la volonté du club d’engager bien plus les athlètes dans des rassemblements avec L’Entente Marolles Vendôme. «Nous allons fêter les 15 ans de cette amitié le 31 mars en reliant Vendôme au départ de Marolles, au choix des athlètes, en marchant, en courant ou en pédalant à travers les champs et forêts» conclut le président par «défaut» qui, comme il le souligne, n’est pas certain d’avoir envie de finir son mandat. Club cherche son futur président…

Alexandre Fleury