A l’UTLV en décembre, c’est le retour des conférences «ponctuelles»

Hector Berlioz (1803 - 1869) - French Romantic composer. Wood engraving after a contemporary steel engraving, published in 1885.

La session de novembre «Au temps des cathédrales» a connu un beau succès avec 108 adhérents inscrits et une vingtaine de «visiteurs» supplémentaires pour certaines conférences.

En décembre, l’UTLV quitte les Greniers de l’Abbaye pour revenir à l’auditorium du lycée Saint Joseph rue Lemyre de Villers à Vendôme avec 2 conférences :

  • Mardi 2 décembre à 14h30, pour fêter dignement cette date chère aux Bonapartistes, Claude Palaprat traitera de «Napoléon, la légende populaire» à partir de chansons, pièces de théâtre, films, peintures, caricatures…
  • Mardi 9 décembre à 14h30, Christian Wasselin présentera «le Paris de Berlioz» ce spécialiste de l’écriture sur la musique (nombreux ouvrages de biographies mais aussi des dramatiques radiophoniques et des romans) évoquera la vie d’Hector Berlioz qui est, selon lui, le plus européen et le plus parisien des musiciens. Il a voyagé de Londres en Italie, en Europe centrale et en Russie, mais c’est à Paris qu’il a investi de nombreux lieux (théâtres, églises, cirques olympiques et même rues et places de la capitale). Si Balzac a fait de Paris un texte, Berlioz en a fait un instrument de musique.

Ces 2 conférences sont gratuites pour les adhérents mais elles sont ouvertes à tous avec une participation de 10€, à payer à l’entrée.

Pour toute information supplémentaire ou pour s’inscrire s’adresser à la permanence du Pôle Chartrain le mardi de 9h à 12h, mais aussi par courrier à l’UTLV 140 fg Chartrain 41100 Vendôme ou par courriel à universitedutempslibre@orange.fr. N’hésitez pas à vous rendre sur le site utlvendome.fr.

La permanence du Pôle Chartrain, 140 fbg Chartrain à Vendôme sera fermée du 10 décembre au mardi 6 janvier.

Renseignements sur le site www.utlvendome.fr ou 06 30 97 19 24 (sms). Pour les courriels : universitedutempslibre@orange.fr
