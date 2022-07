Atelier Végétal avec Joëlle Dubois

Artiste vendômoise, Joëlle Dubois a toujours associé son art au végétal, sensible à l’empreinte des émotions. Amoureuse des plantes qu’elle entretient dans son formidable jardin personnel, Joëlle vient de lancer des ateliers bien particuliers où le végétal est à l’honneur de chaque session.

Jamais en manque d’idées et avec ce désir de partager ses passions, Joëlle Dubois nous invite à la découverte du monde végétal qui nous entoure. «Très différent d’un atelier d’art plastique classique, ces nouveaux ateliers sont exclusivement basés sur l’observation. On étudie une plante par séance, présente exclusivement de nos jardins, que l’on croise tous les jours sans y porter attention» s’amuse-t-elle à souligner. Et l’art de Joëlle c’est justement de s’y arrêter. Après une formation botanique en 2019 à Strasbourg à l’école Plantasanté, elle décide de présenter, sous forme de cours, le bienfait des plantes en les observant de A à Z et en apportant à chaque participant un exemplaire de la plante avec des recettes, que ce soit sur un plan médical comme gustatif accompagné des recommandations à son utilisation.

«Nous avons commencé nos cours par la consoude, connue par les jardiniers pour son purin, magnifique engrais pour les fruitiers par exemple. On peut également en faire un baume qui sert à soulager les entorses. On les appelle en général des mauvaises herbes, mais c’est un terme faux, elles sont mauvaises parce qu’elles repoussent en permanence, là où le jardinier ne désire pas leur présence» poursuit Joëlle Dubois. Chaque séance réunit plusieurs fiches, fiche botanique d’abord pour les classer dans leur famille puis une fiche herbier que chacun s’amusera à faire sécher. Une fiche dessin à l’aquarelle qui participe là aussi à l’observation de la plante sans chercher à créer une reproduction artistique. Un atelier qui réunit en somme la connaissance totale de la plante et le dessin.