Carlo Acutis, futur Saint italien

La paroisse de Montoire va vivre une journée exceptionnelle le 15 mars sous le patronage du futur saint italien, Carlo Acutis.

Carlo Acutis (1991-2006) naît dans une famille aisée et non pratiquante de Milan. Il meurt à 15 ans en quelques jours d’une leucémie foudroyante, non sans avoir ramené la plupart de ses proches à une foi vivante. La dévotion pour ce jeune si attachant, véritable phénomène en Italie, se répand aujourd’hui en France et dans le monde entier. Déclaré vénérable par le pape François, Carlo Acutis sera canonisé le 27 avril à Rome.

Au programme du 15 mars à l’église Saint-Laurent de Montoire-sur-le-Loir :

– 17h : conférence inaugurale de l’exposition sur les miracles eucharistiques montée par Carlo et récit de sa vie par Jean-Baptiste et Marie Maillard. Il sera possible de découvrir cette exposition interactive avec vidéo et quiz accessibles par smartphone dès la fin de la conférence et jusqu’au 3 mai.

– 20h : veillée de guérison en présence des reliques de Carlo Acutis