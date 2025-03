Quinzaine de l’Emploi Public en région

Du 15 au 21 mars, saisissez votre avenir dans la fonction publique. En effet, les métiers des trois fonctions publiques (d’État, territoriale et hospitalière) et leurs voies d’accès sont souvent méconnus. L’État se mobilise et organise avec tous ses partenaires la Quinzaine de l’Emploi Public, une occasion pour rencontrer des employeurs publics et explorer la diversité des métiers proposés. Un événement qui s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent s’informer sur ces opportunités, en particulier aux jeunes, aux demandeurs d’emploi et aux personnes en situation de handicap. À savoir qu’un agent public sur 5 est recruté sur contrat et non par concours et que pour notre région, 2 000 offres d’emploi sont disponibles avec des offres d’apprentissage et de stage.