En Février, pour l’UTLV c’est l’AG et 2 conférences

L’assemblée générale de l’Université du Temps Libre en Vendômois aura lieu mardi 10 février à 14h30 à la salle Ronsard du Minotaure à Vendôme. Les adhérents 2025 ont été conviés par courrier postal ou mail mais toute personne intéressée peut se joindre au public. Seront présentés les rapports d’activités ainsi que moral et financier, enfin la présidente évoquera les projets 2026 : conférences, session de mars et sortie en mai. Un verre de l’amitié réunira les participants.

lafrique 1 1 Deux conférences « ponctuelles » auront lieu à 14h30 à l’auditorium du lycée-collège St Joseph rue Lemyre de Villers à Vendôme :

  • Jeudi 5 février Hélène Michon parlera du philosophe Blaise Pascal. Cette maître de conférence est l’auteur de «L’ordre du cœur. Philosophie, théologie et mystique dans les Pensées de Pascal», elle expliquera quelle peut être l’actualité de celui qui parlait de l’Homme comme d’un «roseau pensant» et qui affirmait «le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas»
  • Jeudi 12 février Christophe Meunier présentera la session sur «l’Afrique  : héritages, rupture et recompositions» qui aura lieu aux Greniers de l’abbaye du 3 au 26 Mars. Sous le titre «penser l’Afrique», ce docteur en géographie bien connu des adhérents cherchera à contrer les idées développées depuis plusieurs décennies d’une Afrique, continent mal parti dont les derniers soubresauts annonçaient la fin prochaine. Bien, au contraire le conférencier a pour ambition de montrer une richesse aux aspects les plus divers et de questionner cette «pauvreté» dans laquelle les pays du Nord ont voulu la maintenir pendant de nombreuses années.

Ces 2 conférences sont gratuites pour les adhérents mais elles sont ouvertes à tous avec une participation de 10€, à payer à l’entrée de la salle (à partir de 14h).

La permanence au Pôle Chartrain, 140 faubourg Chartrain à Vendôme , est assurée chaque mardi de 9h à 12h par 3 bénévoles notamment pour ceux qui veulent payer leur cotisation 2026 (qui reste à 30€) et connaître le programme du 1er semestre. N’hésitez pas à visiter le site internet.

Renseignements sur le site www.utlvendome.fr ou 06 30 97 19 24 (sms). Pour les courriels : universitedutempslibre@orange.fr
