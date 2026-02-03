France Inter, 5 jours à La Chartre-sur-le-Loir !

Qui l’eût cru ? Une commune de moins de 1400 habitants qui parvient à faire venir dans ses murs Carnets de campagne et le Jeu des 1000 euros en même temps !

C’est le cas de La Chartre dont la municipalité avait invité en novembre dernier – sur proposition des brocanteurs – le plus vieux jeu radiophonique à enregistrer chez elle. La réponse, qui ne s’est pas fait attendre, a dépassé les espérances : cinq enregistrements auront lieu ce mercredi 4 février, intercalés par d’autres de Carnets de campagne, l’émission de Dorothée Barba qui précède le jeu à 12h30.

Jusqu’à 2 millions d’auditeurs

Vous pouvez compter sur vos doigts : dix émissions en tout parleront de La Chartre, de la vallée du Loir et de la Sarthe, animant une demi-heure d’antenne cinq jours durant.

La municipalité, les commerçants et brocanteurs ainsi que de nombreux habitants sont ravis de cet événement qui devrait leur donner une notoriété certaine. Car cette tranche horaire qui précède le journal radio le plus écouté de France affiche une audience qui varie entre 1,4 et 2 millions d’auditeurs !

«Carnets de campagne» sort du studio

Et si le Jeu des 1000 euros met sous le feu de son projecteur le patrimoine, les sites naturels et l’économie touristique ou autre du lieu qui l’accueille, Carnets de campagne finit de remplir le panier en s’intéressant aux «initiatives locales, citoyennes, collectives, solidaires, durables, etc.» tout en «suivant le Jeu des 1000 euros à la trace» dans les départements qu’il traverse.

Cerise sur le gâteau : c’est seulement la troisième fois que Dorothée Barba et sa complice Sophie Hoffmann sortent de leur studio parisien. «Les premières, c’était au Théâtre du Peuple dans les Vosges et aussi pour un festival » explique Sophie.

La Chartre est donc la première commune qui accueille Carnets de campagne dans tout l’ouest de la France. Excusez du peu !

Diffusions fin février

Elles sont programmées du lundi 23 au vendredi 27 février de 12h30 à 13h avec, en ordre, Carnets de campagne et le Jeu des 1000 euros. France inter sur 92.6 (La Chartre), 100.2 (Vendôme) ou 95.00 (nord Touraine).

… Et vérification faite : le Jeu des 1000 euros est déjà venu à Vendôme, Montoire, Villiers/Loir, Couture (à la Possonnière en 2012)… Beaucoup n’ont pas oublié !