Insolite : la Dame de Monsoreau à La Chartre !

Dans le célèbre roman déroulé entre l’Anjou et Paris, Alexandre Dumas situe une étape dans la bourgade des bords du Loir.

Citant par ailleurs le château du Lude, «les forêts sablonneuses […] de Guécelard à Ecomoy » (sic) et «une fine poularde du Mans», Alexandre Dumas fait passer toute une journée (et trois pages !) à son héroïne à La Chartre-sur-le-Loir – «La Châtre […] à dix lieues déjà du château de Méridor, sur la route de Paris» dans le texte.

Le château de Méridor existe : c’est celui de Montsoreau (avec un T) sur les bords de la Loire. Même à vol d’oiseau, il y a un peu plus de 40 kilomètres à parcourir pour arriver à La Chartre. Mais celle-ci est bien située sur la transversale entre l’Anjou et Paris apparaissant sur de nombreuses cartes de l’époque.

Puisque l’histoire se déroule au XVIIe siècle et que la «fuite» de Bussy d’Amboise et de sa belle otage se fait à cheval, un axe de voyage par Château-la-Vallière est tout à fait plausible, à l’écart des routes napoléoniennes connues de Dumas.

Qui, de celui-ci ou de son collaborateur Auguste Maquet qui documentait ses écrits aurait connu La Chartre, ne serait-ce que par son inscription sur une carte ? Cela reste un intéressant mystère.

«Un bon feu dans la cheminée»

On peut aller plus loin, là où l’Histoire fait place à l’imaginaire. Arrivé à La Chartre « Au point du jour », le ravisseur et protecteur de la Dame de Monsoreau craint de descendre dans « une hôtellerie ordinaire au milieu d’un village » où il serait repéré. Il préfère «une maison écartée […] à cent pas des premiers jardins» et prend «à travers terres». «Un bon feu brillait dans la cheminée d’une chambre à peu près propre, et un lit était préparé.» écrit encore Dumas. Son héroïne y passe le jour entier avec sa dame de compagnie, «servies par notre hôtesse.»

Si cette maison existait du temps de Dumas, il fallait aussi qu’elle soit digne de recevoir une châtelaine. On peut penser à la belle demeure de Crouzilles déjà mentionnée sur les cartes du XVIIIe siècle. Elle est située du bon côté en arrivant de l’ouest par Marçon et annonce les faubourgs de La Chartre, y compris si l’on passe par le vieux chemin du plateau. Elle aurait été un gîte très honorable pour la Dame de Monsoreau alias Françoise de Méridor !