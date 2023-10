Transformer l’offre territoriale

En sa qualité de chef de file de l’action sociale, le département consacre en 2023, 256 millions d’euros, soit près de 60% de son budget global, à cette question essentielle et par sa politique facilite au maximum le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Le groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), Service Public d’Initiatives pour les Ainés en Loir et Cher (SEPIA41) acteur territorial de la solidarité qui regroupe 15 établissements d’hébergement EHPAD offrant 1251 places sur le Loir et Cher va faire œuvre commune avec le département qui a décidé de les accompagner et un accompagnement financier et de transformation de l’offre EHPAD dans le cadre des opérations de travaux envisagées.