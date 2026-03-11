Arts et cultureExpositions

La PhArtmacie aide «les artistes émergents»

Agathe Occipinti et Hugues Bourgeois, co-fondateur, étaient les invités de Carnets de campagne (France Inter) le 27 février dernier.

Ouverte il y a trois ans dans une ancienne officine de La Chartre-sur-le-Loir, la galerie bien nommée La PhArtmacie est devenue un lieu de rendez-vous incontournable des amateurs d’art contemporain sur ce territoire. On s’y bouscule notamment les soirs de vernissage ainsi qu’à Nocogo, la librairie-galerie voisine associée.

La PhArtmacie prépare une expo collective au mois d’août de trois à cinq artistes. «Nous nous adressons à ceux qui sont en création dans tous les arts plastiques, y compris la photo, l’installation, la vidéo, les arts numériques ou pratiques transdisciplinaires » détaille Agathe Occipinti, la responsable de la galerie.

Un appel lancé à ceux qui «pratiquent depuis moins de six ans et pour qui cette exposition serait une première expérience professionnelle en galerie». Les dossiers de candidature doivent être envoyés avant le 10 juin. «En plus d’être exposés, les lauréats bénéficieront d’un accompagnement personnalisé, d’une communication dédiée et d’un accès privilégié au réseau professionnel de la galerie» assure encore Agathe.

La PhArtmacie, 23, rue Nationale à La Chartre-sur-le-Loir (72), Contact : lapharmacie@orange.fr ou via le site www.laphartmacie.com
