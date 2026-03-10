Perche Nature questionne les candidats

L’association Perche nature bien connue en Vendômois, engagée depuis plus de 45 ans pour la protection de la biodiversité et de l’environnement dans le Perche et la vallée du Loir, a lancé un questionnaire à destination des candidats aux municipales 2026 dans le nord du Loir-et-Cher.

Inspiré du pacte pour la Transition, porté par plus de 300 collectifs citoyens en 2020, ce questionnaire avait pour objectif d’interroger les candidats sur la place qu’ils souhaitaient accorder aux enjeux environnementaux au sein de leur programme, des questions qui restent déterminantes pour la qualité de vie dans leur commune.

Ainsi les candidats ont été invités à répondre et à se positionner sur 23 mesures relevant des compétences municipales comme la démocratie participative, l’énergie, l’alimentation, l’urbanisme, l’environnement ou les déchets entre autres. Chaque mesure a été indiquée comme « prévue », « envisagée » ou « non prévue », avec pour certaines le détail des projets spécifiques.

Une synthèse des résultats sera diffusée de manière neutre sur le site internet et les réseaux sociaux de l’association début mars, en amont des élections municipales. Une démarche qui permet aux citoyens de mieux connaître les engagements environnementaux de chaque liste et d’échanger avec les candidats de leur commune à partir de ce questionnaire.