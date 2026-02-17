L’Education de la Vierge à restaurer

La toute jeune association «Notre église de Saint-Médard» de Saint-Marc-du-Cor qui a pour but de valoriser l’édifice, a inscrit au concours du «Plus Grand Musée de France» sa superbe statue en bois du XVIe siècle polychrome, l’Education de la Vierge pour une aide à la restauration. En effet, ce concours organisé par la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français et le groupe Allianz France permet de valoriser le patrimoine culturel local. Ce projet de restauration a été sélectionné, seules trois œuvres d’art sont retenues par région pour la grande finale. Jusqu’au 22 février, vous êtes invités à voter tout simplement sur le site de la Sauvegarde de l’Art Français car le plus grand nombre de votants remportera cette aide précieuse…On compte sur vous !

puis taper dans Recherche Saint-Marc-du-Cor et laissez vous guider sauvegardeartfrancais.fr puis taper dans Recherche Saint-Marc-du-Cor et laissez vous guider