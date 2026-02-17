Arts et culturePatrimoine

L’Education de la Vierge à restaurer

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 58 secondes
12 Temps de lecture 1 minute
education de la vierge eglise saint medard 1 1

La toute jeune association «Notre église de Saint-Médard» de Saint-Marc-du-Cor qui a pour but de valoriser l’édifice, a inscrit au concours du «Plus Grand Musée de France» sa superbe statue en bois du XVIe siècle polychrome, l’Education de la Vierge pour une aide à la restauration. En effet, ce concours organisé par la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français et le groupe Allianz France permet de valoriser le patrimoine culturel local. Ce projet de restauration a été sélectionné, seules trois œuvres d’art sont retenues par région pour la grande finale. Jusqu’au 22 février, vous êtes invités à voter tout simplement sur le site de la Sauvegarde de l’Art Français car le plus grand nombre de votants remportera cette aide précieuse…On compte sur vous !

sauvegardeartfrancais.fr puis taper dans Recherche Saint-Marc-du-Cor et laissez vous guider

 

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 58 secondes
12 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

portrait femme de lair dessin de michel vallet 1 1

La culture touareg en exposition

il y a 22 heures
chateau des pins3 1 1

Le château «célébrités» !

il y a 3 jours
salle orgue 1 1

Musique et cadeaux à Musikenfête

il y a 1 semaine
blaise pascal 1 1

En Février, pour l’UTLV c’est l’AG et 2 conférences

il y a 2 semaines
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page