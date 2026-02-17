Kiosque inauguré

Proposé par François Montheron dans le cadre du budget participatif de l’année dernière, le projet de kiosque au bois de l’Oratoire a été inauguré en janvier. Ce dispositif, dans le cadre duquel 7 projets ont été retenus en 2025, permet à tout un chacun de proposer une réalisation d’intérêt général. Cette nouvelle installation à l’entrée du bois, à côté du parking, est de belle facture. Un kiosque avec un toit en bardeau de bois et, bien arrimé au sol, permettra de pouvoir s’abriter, se donner rendez-vous ou d’accueillir des musiciens. D’ailleurs cette inauguration se déroulait au son de la section cuivre « Les Colonnes d’air » issue de l’Ecole de musique de Vendôme.