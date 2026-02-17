Regard posé en VendômoisÉconomie et société

Kiosque inauguré

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 17 secondes
12 Moins d’une minute
kiosque ayu bois de loratoire 1 1

Proposé par François Montheron dans le cadre du budget participatif de l’année dernière, le projet de kiosque au bois de l’Oratoire a été inauguré en janvier. Ce dispositif, dans le cadre duquel 7 projets ont été retenus en 2025, permet à tout un chacun de proposer une réalisation d’intérêt général. Cette nouvelle installation à l’entrée du bois, à côté du parking, est de belle facture. Un kiosque avec un toit en bardeau de bois et, bien arrimé au sol, permettra de pouvoir s’abriter, se donner rendez-vous ou d’accueillir des musiciens. D’ailleurs cette inauguration se déroulait au son de la section cuivre « Les Colonnes d’air » issue de l’Ecole de musique de Vendôme.

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 17 secondes
12 Moins d’une minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

cria 1 1

C’est où qu’il faut cliquer ?

il y a 1 jour
octobre 24 51

Mieux informer, mieux protéger

il y a 3 jours
city park 1 1

Nouveau City Stade en centre-ville

il y a 5 jours
les ovinpiades 1 1

21e Ovinpiades des jeunes bergers

il y a 6 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page