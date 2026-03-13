Solaris, nouvelle exposition à Chambord

Le Domaine national de Chambord présente du 20 mars au 21 juin, la nouvelle exposition «Solaris» du photographe Robert Charles Mann, résultat de sa résidence au Domaine l’hiver dernier, du solstice d’hiver au solstice d’été. Adepte du sténopé, dépourvu de lentille optique, Robert Charles Mann a installé pendant ces 6 mois plusieurs appareils sur les hauteurs du château royal et de son domaine forestier. Le résultat, surprenant, retranscrit la course quotidienne du soleil apportant sur la quarantaine de clichés exposés un regard cosmique sur Chambord, un travail expérimental surprenant liant technique ancienne et outils numériques.

Exposition «Solaris» de Robert Charles Mann du 20 mars au 21 juin au Domaine de Chambord, comprise dans le billet d’entrée. Rens. et réservation sur le site : Exposition «Solaris» de Robert Charles Mann du 20 mars au 21 juin au Domaine de Chambord, comprise dans le billet d’entrée. Rens. et réservation sur le site : chambord.org