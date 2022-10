Souvenir de la Reine et de son passage en Vendômois

À l’occasion de la disparition de la Reine du Royaume-Uni Elisabeth II, Bernard Jiquel, directeur alors des Presses Universitaires de France (PUF) se souvient et garde la trace de son passage à la gare TGV de Villiers-sur-Loir.

Une visite d’Etat du 9 au 12 juin 1992 qui se voulait moderne, le Président de la République François Mitterrand désirait montrer alors à la Reine toutes les infrastructures révolutionnaires des années 90 dont le nouveau TGV et sa ligne Paris-Tours à l’époque. «Un passage éclair de la Reine à la gare TGV de Vendôme-Villiers. L’objectif était de rejoindre Bordeaux où son navire l’attendait après une visite à Blois et Chambord» se rappelle Bernard Jiquel, directeur alors de l’imprimerie des célèbres PUF à Vendôme et présent à la cérémonie d’accueil dans la gare TGV flambant neuve.

Un arrêt royal qui dura simplement moins de 10 minutes avant que la SM Maserati décapotable la transporte avec Jack Lang, alors député-maire de Blois et Ministre de la Culture jusqu’au chef-lieu du département. «J’ai eu l’idée d’offrir à Elisabeth II un livre qui reprenait un poème de Pierre de Ronsard et édité spécialement pour l’occasion. J’en ai référé à Madame La Sous-préfète à l’époque pour connaitre tout le protocole. Ce fut accepté à la dernière minute et je pus ainsi faire éditer ce recueil dans nos ateliers en 3 exemplaires sur un joli papier, l’un pour le maire de Vendôme, un autre pour la sous-préfète et celui de la reine que je lui offris en main propre lors de la cérémonie organisée à la gare, en présence de Daniel Chanet, maire de Vendôme. J’ai gardé cet exemplaire de secours» poursuit Bernard Jiquel en nous montrant l’ouvrage. Aujourd’hui ce livre offert se trouve dans la bibliothèque royale à Buckingham Palace, joli clin d’œil du passage de la reine à Vendôme le 11 juin 1992.