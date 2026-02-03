Économie et sociétéAssociations

ça se passe à l’AVF Vendôme

  • Chandeleur : mercredi 4 février à 14h30 à la salle du Temple, rue J. Auriol (Résa auprès de l’AVF).
  • Café insolite : jeudis 5 février et 5 mars à partir de 17h30, à l’Espace 102, Faubourg Chartrain. Moment de convivialité autour d’un thé, d’un café, etc… (Résa auprès de l’AVF).
  • Cercle de lecture : jeudis 5 février et 5 mars à partir de 14h30 salle C2 du Pôle Chartrain. Partager la passion de la lecture et échanger autour des livres.
  • Crêpes Partie : mercredis 11 février et 11 mars à partir de 16h, à la crêperie «Comme un grain», 15 pl. de la République. (Résa auprès de l’AVF)
  • Atelier culinaire : samedi 14 mars à 9h. Wrap thon/avocat – hachis parmentier de saumon herbes et ail des ours. Au centre social, 3 rue du Colonel Fabien à Vendôme (Résa auprès de l’AVF).
  • Pause Gourmande : jeudi 19 mars à partir de 16h, à la pâtisserie Benjamin Bordas, 9 pl. St Martin à Vendôme (Réservation auprès de l’AVF).
  • Art Floral : jeudi 26 mars à partir de 19h (Résa auprès de l’AVF)
  • Atelier Pâtisserie : samedi 28 mars à 9h. Au centre social, 3 rue du Colonel Fabien à Vendôme (Résa auprès de l’AVF)
  • Soirée dînatoire Karaoké : samedi 28 mars à partir de 18h, à la salle de quartier du Temple, rue J. Auriol (Réservation auprès de l’AVF).
  • L’IA en quelques mots : mercredi 4 mars à 18h, à la salle Ronsard au Minotaure à Vendôme (Inscription auprès de l’AVF).

L’AVF Vendôme propose des activités tout au long de l’année :

  • Langues : Allemand, Anglais, chantons en Anglais, Espagnol, Italien
  • Remue-méninges : atelier de vulgarisation numérique, cercle de lecture, dictée, scrabble, jeu de dames, initiation à la généalogie
  • Activités artistiques : aquarelle-dessin, calligraphie, chorale, pastel-fusain, peinture à l’huile, photographie, théâtre
  • Activités manuelles : broderie, cartonnage, couture-tricot, hardanger, mosaïque, rotin
  • Forme et bien-être : bien dans ses abdos, boule lyonnaise, marche
  • Moments partagés : apéro-dînatoire, atelier art floral, atelier culinaire, atelier pâtisserie, café insolite, cinéma, crêpes partie, karaoké, pause gourmande, sorties culturelles.
AVF VENDÔME – 140 Fg Chartrain, 41100 VENDÔME, Tél : 02 54 77 02 90 avfvendome@orange.fr avfvendome.fr – Facebook : AVF VENDOME
