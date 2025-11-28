La compagnie de la Musique Municipale de Lunay présente, en avant première, son nouveau spectacle théâtral samedi 6 et dimanche 7 décembre à l’Espace Culturel de Lunay, une pièce en 3 actes : «Chiche, t’es pas cap !» de Jean-Claude Martineau. Une tournée est programmée en Vendômois.

La pièce : Adrien, commercial chez un fabricant de lingerie fine est absent toute la semaine de son domicile. Le problème, sa femme Louise, jalouse comme un tigre, s’imagine qu’il la trompe avec ses clientes et tout est prétexte pour lui faire des scènes de ménage… Devant le refus d’Adrien de l’emmener en tournée, elle le menace de le tromper avec le premier homme qui entrera dans la maison. Qu’à cela ne tienne… Œil pour œil, dent pour dent ! Adrien se promet d’en faire autant…

Une comédie au départ rapide, sans répliques inutiles, qui permet aux spectateurs d’être rapidement dans l’action. Les nombreuses situations comiques créées par des personnages haut en couleurs vont ravir un très large public.

DATES DES REPRÉSENTATIONS