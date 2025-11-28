Sorties et loisirsSpectacles

«Chiche, t’es pas cap !»

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 14 heures
16 Temps de lecture 1 minute
musique municipale de lunayv2 2

La compagnie de la Musique Municipale de Lunay présente, en avant première, son nouveau spectacle théâtral samedi 6 et dimanche 7 décembre à l’Espace Culturel de Lunay, une pièce en 3 actes : «Chiche, t’es pas cap !» de Jean-Claude Martineau. Une tournée est programmée en Vendômois.

La pièce : Adrien, commercial chez un fabricant de lingerie fine est absent toute la semaine de son domicile. Le problème, sa femme Louise, jalouse comme un tigre, s’imagine qu’il la trompe avec ses clientes et tout est prétexte pour lui faire des scènes de ménage… Devant le refus d’Adrien de l’emmener en tournée, elle le menace de le tromper avec le premier homme qui entrera dans la maison. Qu’à cela ne tienne… Œil pour œil, dent pour dent ! Adrien se promet d’en faire autant…

musique municipale de lunayv2 1Une comédie au départ rapide, sans répliques inutiles, qui permet aux spectateurs d’être rapidement dans l’action. Les nombreuses situations comiques créées par des personnages haut en couleurs vont ravir un très large public.

DATES DES REPRÉSENTATIONS

  • Samedi 6 à 20h30 et dimanche 7 décembre à 14h30 à l’Espace Culturel de Lunay, places en gradins et chaises, visibilité garantie. Prix des places à l’entrée : 8,50€, moins de 12 ans  : 4€. Tarifs préférentiels pour les personnes en situation de handicap. Pas de réservation.
  • Samedi 13 décembre à 20h30 à Savigny-sur-Braye
  • Dimanche 14 décembre à 14h30 à Montoire-sur-le Loir
  • Samedi 20 décembre à 20h30 à Epuisay
  • Dimanche 21 décembre à 14h30 à Selommes
  • Samedi 10 janvier à 20h30 à Pezou
  • Dimanche 11 janvier à 14h30 à Cormenon.
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 14 heures
16 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

match dimpro 1

Se préparer à un match d’impro

il y a 3 jours
magaly dans le role danna avec laide soignante qui laccompagne image du film de pierre mobeche 1

Comment filmer la maltraitance ordinaire ?

il y a 4 jours
marion des chenes 17

Marion des chênes, amour secret de Ronsard

il y a 4 jours
festisol 2025affiche 2

Festisol

il y a 5 jours
Voir Aussi
Fermer
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page