Budget réaliste et ambitieux

Après l’adoption du budget de l’Etat, le Conseil départemental de Loir-et-Cher (CD41) a voté début février son budget primitif pour l’année 2026 dans un contexte économique particulièrement dégradé des finances publiques avec des conséquences particulièrement lourdes pour les collectivités. Cependant le CD41 a fait le choix de maintenir un niveau d’investissement ambitieux avec un budget équilibré en dépenses et en recettes de 455,4 millions d’euros répartis à hauteur de 387,2 M€ pour la section de fonctionnement et 68,2 M€ pour la section d’investissement. Les solidarités restent la grande priorité départementale avec des investissements importants pour l’avenir de notre département avec par exemple 33M€ consacrés à l’éducation, la jeunesse et la rénovation des collèges.

Pour en savoir plus : Pour en savoir plus : www.departement41.fr/votre-departement/le-budget-du-departement/