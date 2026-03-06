Économie et sociétéÉconomie en Vendômois

Budget réaliste et ambitieux

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 18 secondes
12 Moins d’une minute
budget primitif au cd41

Après l’adoption du budget de l’Etat, le Conseil départemental de Loir-et-Cher (CD41) a voté début février son budget primitif pour l’année 2026 dans un contexte économique particulièrement dégradé des finances publiques avec des conséquences particulièrement lourdes pour les collectivités. Cependant le CD41 a fait le choix de maintenir un niveau d’investissement ambitieux avec un budget équilibré en dépenses et en recettes de 455,4 millions d’euros répartis à hauteur de 387,2 M€ pour la section de fonctionnement et 68,2 M€ pour la section d’investissement. Les solidarités restent la grande priorité départementale avec des investissements importants pour l’avenir de notre département avec par exemple 33M€ consacrés à l’éducation, la jeunesse et la rénovation des collèges.

Pour en savoir plus : www.departement41.fr/votre-departement/le-budget-du-departement/
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 18 secondes
12 Moins d’une minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

les rdv du bien vieillir

Pour bien vieillir

il y a 2 jours
janvier 25

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme

il y a 4 jours
logo avf

ça se passe à l’AVF Vendôme

il y a 4 jours
future passerelle sur la loire 1

Franchissement de la Loire

il y a 1 semaine
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page