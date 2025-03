Engagement pour le bien-être

La place de l’élu n’est évidemment pas de substituer au directeur de service. Philippe Chambrier, adjoint aux espaces verts et à la propreté de la ville de Vendôme, le sait bien. Engagé pour sa commune et ses concitoyens depuis de nombreuses années, il planifie les futurs projets avec les équipes en place et cherche particulièrement à développer la biodiversité tout en préservant les ressources. Homme d’actions ayant grandi dans la campagne sarthoise, il est attaché à la nature dans sa vérité et non dans ses fantasmes.

Maintenir et développer la biodiversité, que l’environnement et le cadre de vie des Vendômois soient maintenus et améliorés, tels sont les leitmotiv de cet homme engagé pour sa ville. «Notre recherche actuellement est tournée vers la gestion de l’eau par exemple, une réalité actuelle, une ressource essentielle aux espaces verts mais également pour la propreté de la ville. À l’exemple de l’eau qui résulte du pompage pour la géothermie du centre aquatique, nous la récupérons dorénavant plutôt qu’elle soit rejetée directement. Une eau tout à fait correcte et qui est stockée maintenant dans les sous-sols de la piscine. Cette eau sert comme réserve avec un accès en extérieur pour le service propreté de la ville et pour la balayeuse plutôt que de pomper dans le puits au niveau des serres. C’est du concret, étude de faisabilité et action pour le réaliser» détaille Philippe Chambrier.

D’ailleurs, sur ce dossier de la ressource en eau, il étudie avec les services sanitaires du département la possibilité de récupérer les eaux propres qui sont déversées actuellement dans le Loir à la sortie de la station d’épuration.

Plusieurs dossiers à traiter en même temps également, les jardins familiaux de l’Oratoire ou de la rue des Terrières avec la récupération des eaux de pluie du toit du bâtiment commun aux jardiniers avec panneaux photovoltaïques pour actionner une pompe pour la distribuer. Les cours d’école également avec le projet de végétalisation pour lesquelles Philippe Chambrier a fait partie des nombreuses réunions pour réfléchir avec le personnel concerné et les écoliers sur des possibilités d’actions dont deux seront finalisées avant la fin du mandat en 2026. «Nous avons aussi ouvert une réflexion avec Hugues Aufranc, architecte des espaces verts, une étude des plantes résilientes à la sécheresse. Le faubourg Chartrain a accueilli récemment des Lilas des Indes, un arbre qui se développe peu en hauteur, fleuri et sobre en eau. Nous restons préoccupés par l’évolution du climat, nous essayons d’améliorer le cadre de vie tout en favorisant le bien-être des habitants» poursuit l’élu.

Philippe Chambrier est aussi acteur sur le Label 4 Fleurs, toutes ses actions et réflexions vont en ce sens. «Dès qu’un nouveau projet d’aménagement voit le jour dans un quartier, nous prenons en compte la végétalisation de celui-ci, à l’exemple de l’avenue Jean Moulin actuellement, de la Place Alexis Danan prochainement ou de nouveaux massifs au château. Le label qui nous rend fier de notre travail est une classification, une norme de qualité toujours au service des Vendômois» conclut Philippe Chambrier.