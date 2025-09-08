Fête bio à Boursay

Dimanche 14 septembre, 60 exposants, producteurs bio et artisans locaux feront découvrir leur savoir-faire. Des associations de protection de la nature ou de promotion de pratiques éco-responsables seront également présentes pour discuter et échanger avec vous. À la fête bio de Boursay, on s’informe, on échange et on se régale !

Programme d’animations gratuites :

Concert de musique latine fusion avec Owas

Théâtre de rue burlesque avec Monique et Marie-Thérèse

Le Saule Lecteur, espace jeunesse installation d’écoute et de textes enregistrés

Troc de vêtements

Jeux en bois de Saint-Agil

Pressage traditionnel de jus de pommes

Atelier compost avec Perche Nature

Ateliers autour de l’alimentation, la Sécurité sociale de l’alimentation, la résilience alimentaire… par Perche Nature, les Pains perdus, Athéna, l’Amap CVL, Alterfixe et les Greniers de l’abondance.

Balade avec des ânes bâtés

Ateliers Tawashis et bijoux upcyclés, avec la Régie de quartier de Vendôme,

Arpentage «Champ de bataille»

Ateliers parentalité et massages par l’APA41

Des ânes bâtés porteront vos courses du marché au parking de 9h30 à 12h30

Animations à découvrir sur place !

Restauration maison et buvette locale.

Mobilités douces encouragées : un verre sera offert à toute personne venant en vélo, co-voiturage possible.