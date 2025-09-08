Économie et sociétéAnimations et salons

Fête bio à Boursay

maison boantique fete bio sept 25 1

Dimanche 14 septembre, 60 exposants, producteurs bio et artisans locaux feront découvrir leur savoir-faire. Des associations de protection de la nature ou de promotion de pratiques éco-responsables seront également présentes pour discuter et échanger avec vous. À la fête bio de Boursay, on s’informe, on échange et on se régale !

maison boantique fete bio sept 25 2

Programme d’animations gratuites :

  • Concert de musique latine fusion avec Owas
  • Théâtre de rue burlesque avec Monique et Marie-Thérèse
  • Le Saule Lecteur, espace jeunesse installation d’écoute et de textes enregistrés
  • Troc de vêtements
  • Jeux en bois de Saint-Agil
  • Pressage traditionnel de jus de pommes
  • Atelier compost avec Perche Nature
  • Ateliers autour de l’alimentation, la Sécurité sociale de l’alimentation, la résilience alimentaire… par Perche Nature, les Pains perdus, Athéna, l’Amap CVL, Alterfixe et les Greniers de l’abondance.
  • Balade avec des ânes bâtés
  • Ateliers Tawashis et bijoux upcyclés, avec la Régie de quartier de Vendôme,
  • Arpentage «Champ de bataille»
  • Ateliers parentalité et massages par l’APA41

Des ânes bâtés porteront vos courses du marché au parking de 9h30 à 12h30
Animations à découvrir sur place !
Restauration maison et buvette locale.
Mobilités douces encouragées : un verre sera offert à toute personne venant en vélo, co-voiturage possible.

Fête Bio dimanche 14 septembre de 9h à 18h à Boursay. Entrée gratuite. Organisée par la Maison Botanique, Rens 02 54 80 92 01 maisonbotanique.com

