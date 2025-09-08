Fête bio à Boursay
Dimanche 14 septembre, 60 exposants, producteurs bio et artisans locaux feront découvrir leur savoir-faire. Des associations de protection de la nature ou de promotion de pratiques éco-responsables seront également présentes pour discuter et échanger avec vous. À la fête bio de Boursay, on s’informe, on échange et on se régale !
Programme d’animations gratuites :
- Concert de musique latine fusion avec Owas
- Théâtre de rue burlesque avec Monique et Marie-Thérèse
- Le Saule Lecteur, espace jeunesse installation d’écoute et de textes enregistrés
- Troc de vêtements
- Jeux en bois de Saint-Agil
- Pressage traditionnel de jus de pommes
- Atelier compost avec Perche Nature
- Ateliers autour de l’alimentation, la Sécurité sociale de l’alimentation, la résilience alimentaire… par Perche Nature, les Pains perdus, Athéna, l’Amap CVL, Alterfixe et les Greniers de l’abondance.
- Balade avec des ânes bâtés
- Ateliers Tawashis et bijoux upcyclés, avec la Régie de quartier de Vendôme,
- Arpentage «Champ de bataille»
- Ateliers parentalité et massages par l’APA41
Des ânes bâtés porteront vos courses du marché au parking de 9h30 à 12h30
Animations à découvrir sur place !
Restauration maison et buvette locale.
Mobilités douces encouragées : un verre sera offert à toute personne venant en vélo, co-voiturage possible.