Horizons Sahel, 20 ans après…

En octobre, Horizons Sahel fêtait les 20 ans de sa création et le 200e container expédié en Afrique. Pour l’occasion, l’ambassadeur du Sénégal en France, Baye Moctar Diop avait fait le déplacement à Vendôme où il fut reçu à la sous-préfecture.

Cet anniversaire, 20 ans, c’est long et court à la fois, reflète la ténacité d’Horizons Sahel et particulièrement de son président Daniel Millière pour concrétiser un projet d’aide humanitaire. «Aucun dispositif médical ne sort de la Ville-aux-Clercs, lieu de notre entrepôt, sans qu’il soit au préalablement testé et reconditionné avec une fiche technique de sa provenance et de son utilisation» soulignait le président lors de son discours devant les personnalités et les membres de son association.

Pour arriver à ce degré de qualité et à l’expédition de 200 containers de matériel médical de pointe, Horizons Sahel s’est construit petit à petit en créant son réseau, en démontrant son sérieux dans ses démarches, en nouant des relations avec les hôpitaux français comme sénégalais et en allant frapper à la porte des institutions. C’est toute cette histoire passionnante que nous décrit dans son discours Daniel Millière qui, lors de ce soir d’anniversaire, a présenté également le livre «L’Odyssée d’Horizons Sahel», un ouvrage référence de 350 pages préfacé par Maurice Leroy, présent ce soir-là. Un album qui a demandé plus d’un an de travail pour réunir tous les récits et témoignages qui font la palpitante biographie de cette association devenue, en 20 ans, une véritable ONG.