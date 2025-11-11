Économie et sociétéSanté et social

Dans le cadre du schéma des solidarités au titre de la politique d’inclusion numérique, le Conseil départemental a organisé la première édition de la Semaine de la parentalité numérique en octobre. De nombreuses animations comme des groupes de parole, des quiz ou des ateliers ont pu se faire dans tout le département pour accompagner les parents dans leur rôle éducatif face aux outils numériques que souvent leurs enfants maitrisent mieux qu’eux. En effet, il semble important d’aider les parents à construire dans leur environnement une parentalité éclairée et protectrice. L’occasion également de sensibiliser les enfants et les jeunes aux bonnes pratiques.

