Nouvelle campagne pour les Restos du Cœur

Fin octobre, on a pu entendre le nouveau président de l’association caritative Les restos du Cœur s’exprimer à la radio pour la nouvelle campagne d’hiver qui débutera à la mi-novembre. S’alarmant sur l’accroissement des bénéficiaires, le vendômois n’est pas épargné par cette augmentation. Pour la 41e Campagne, les journées d’inscriptions sont prévues mercredi 12 et jeudi 13 novembre de 13h30 à 16h et vendredi 14 novembre (9h-12h/13h30-16h). Pour votre inscription, il vous faudra venir avec tous les documents nécessaires, vos pièces justificatives concernant tous vos revenus. La distribution est toujours assurée les mardis et vendredis après-midis.

Se présenter au 22 avenue Georges Clémenceau à Vendôme Renseignements : 02 54 77 94 09