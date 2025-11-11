Éducation

Ateliers autour du Murmure des Songes

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 19 secondes
12 Moins d’une minute
le murmure des songes damien bourletsis 1

L’Hectare Territoires Vendômois, outre les nombreux spectacles que propose la structure tout au long de l’année, se déplace sur tout le territoire vendômois. Elle propose en novembre 3 ateliers ouverts aux enfants en lien avec le spectacle du 26 novembre de danse «Le Murmure des songes», entre cauchemars et rêveries, où tout se métamorphose à chaque instant, avec humour, douceur et virtuosité autour de la danse et des arts plastiques. Mis en place par Marion Jiller et Thomas Fox de l’Hectare, tous deux accompagnent la population vers le spectacle en développant des projets de pratiques et d’éducation artistique et culturelle.

L’Hectare Territoires Vendômois. Renseignements et inscription : 02 54 89 44 00. Ateliers les 14/11 Médiathèque Selommes. 15/11 Médiathèque Vendôme et 26/11 au Minotaure
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 19 secondes
12 Moins d’une minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

inauguration externat 1

Externat inauguré à Montoire

il y a 2 semaines
sebastien guerineau nouveau directeur dagro campus des 2 vallees 1

L’Agro Campus des 2 Vallées et son nouveau directeur

il y a 2 semaines
laureats conconcours litteraire 1

Des lycéens de Saint-Joseph récompensés

il y a 3 semaines
design sans titre 6 11

L’International se conjugue à Saint-Joseph

il y a 3 semaines
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page