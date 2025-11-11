Ateliers autour du Murmure des Songes

L’Hectare Territoires Vendômois, outre les nombreux spectacles que propose la structure tout au long de l’année, se déplace sur tout le territoire vendômois. Elle propose en novembre 3 ateliers ouverts aux enfants en lien avec le spectacle du 26 novembre de danse «Le Murmure des songes», entre cauchemars et rêveries, où tout se métamorphose à chaque instant, avec humour, douceur et virtuosité autour de la danse et des arts plastiques. Mis en place par Marion Jiller et Thomas Fox de l’Hectare, tous deux accompagnent la population vers le spectacle en développant des projets de pratiques et d’éducation artistique et culturelle.

L’Hectare Territoires Vendômois. Renseignements et inscription : 02 54 89 44 00. Ateliers les 14/11 Médiathèque Selommes. 15/11 Médiathèque Vendôme et 26/11 au Minotaure