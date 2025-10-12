Économie et sociétéSanté et social

Un déjeuner pas comme les autres

dejeuner de loir et cher

Tous les ans, à la rentrée en septembre, le Conseil départemental de Loir-et-Cher permet à tous les élèves des 26 collèges du département de déguster le désormais traditionnel «déjeuner du Loir-et-Cher». En effet pour cette 7e édition de l’opération, le menu, toujours à base de produits locaux et de saison, a été élaboré par les cuisiniers des collèges en collaboration, cette année, avec Anthony et Fumiko Maubert, à la tête du restaurant Assa à Blois, une touche de gastronomie japonaise dans les assiettes. Ce menu unique, proposé donc dans tous les collèges ce 25 septembre était un pari à relever car adapter une cuisine gastronomique d’inspiration franco-japonaise à la restauration collective était un véritable défi…

