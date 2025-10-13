Pommes de terre en direct chez le producteur

Chaque vendredi après-midi, de 16 h à 19 h30, dans son local dédié, chemin de la Haie Barderie à Pezou (Lieu-dit Chicheray), Aurélien Lemoine accueille les clients pour une vente en direct de sa production.

Installé depuis 2018 sur 30 hectares, Aurélien Lemoine, agriculteur passionné, a commencé la culture de pommes de terre deux ans plus tard « Je ne cultive qu’un peu plus d’un hectare chaque année en pommes de terre car la rotation est de six à sept ans. Sur cette superficie, ma production est de quelque quarante tonnes. J’en commercialise la majeure partie auprès des collectivités et surtout via la légumerie du conseil départemental.

Cependant, face à la demande croissante de la vente directe, j’ai construit un local dédié à la conservation dans lequel je peux accueillir la clientèle dans de bonnes conditions ».

La vente directe est un choix volontariste de la part du producteur « C’est gagnant/gagnant, le client achète un produit qualitatif à moindre coût et le producteur perçoit une rémunération équitable pour son travail. Un bon moyen pour maintenir un tissu paysan en milieu rural ! »

« Je propose quatre variétés » :

La Valéry : pomme de terre à peau rouge et à la chair jaune et ferme, idéale pour les pommes de terre sautées et les pommes vapeur. (10 €/ 10 kg).

pomme de terre à peau rouge et à la chair jaune et ferme, idéale pour les pommes de terre sautées et les pommes vapeur. (10 €/ 10 kg). La Laurette : avec, cette fois, une peau jaune mais également avec une chair ferme pour les mêmes utilisations. (10 €/ 10 kg).

avec, cette fois, une peau jaune mais également avec une chair ferme pour les mêmes utilisations. (10 €/ 10 kg). La Kondor : une pomme de terre de gros calibre, idéale pour les soupes et les purées. (7 €/ 10 kg).

une pomme de terre de gros calibre, idéale pour les soupes et les purées. (7 €/ 10 kg). L’Elvis : une variété qui a été développée dans le nord de la France par Pom’Idéal. (7 €/ 10 kg)

« C’était vraiment une demande de ma part car il me fallait une pomme de terre spécialement conçue pour faire des frites. Le succès est au rendez-vous, car le goût est vraiment au rendez-vous, la chair reste blanche, l’extérieur est croustillant et l’intérieur fondant ».

En agriculture très raisonnée, Aurélien Lemoine a assuré une belle récolte cette année qui lui permet de fournir ses clients jusqu’en mai. Parallèlement, il accueille également une part de la production d’oignons d’un ami qui vend également en direct par son intermédiaire.