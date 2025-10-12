«Mon petit coeur imbécile…»

L’Echalier propose samedi 18 octobre à 17h un spectacle de théâtre et danse hip-hop, à la salle des fêtes de Droué.

Toudoum… Toudoum… Compter les battements de son cœur, compter les jours qui défilent, les heures aussi. Compter pour ne pas affoler ce petit cœur imbécile qui bat si mal. Heureusement pour elle, Akil a une maman audacieuse, qui a deux jambes avec lesquelles elle court très vite.

Adapté par Catherine Verlaguet d’après le roman de Xavier-Laurent Petit et porté par un comédien et une danseuse hip hop, Mon petit cœur imbécile est une pièce d’amour qui raconte la course folle d’une mère pour continuer à faire battre le cœur de son enfant. Ce spectacle est l’occasion pour les plus jeunes de retrouver les mots de Xavier-Laurent Petit, auteur invité du Salon des Bonimenteurs 2025.

Durée 1h – tout public dès 10 ans. Tarif unique 6 €

Par Les Tréteaux de France – Centre dramatique national / Texte : Xavier-Laurent Petit / Mise en scène : Olivier Letellier / Avec : Fatma-Zahra Ahmed et Romain Njoh / Programmation dans le cadre de La Familia, scène itinérante pour l’enfance et la jeunesse. En collaboration avec La Halle-aux-Grains, Scène Nationale de Blois, le Conseil Départemental de Loir-et-Cher et la commune de Droué.