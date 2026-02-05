Big festival Brut revient, épisode 4

Brut est son nom et, pour cette 4e édition, le festival vous accompagnera jusqu’en avril, traversant l’hiver pour rejoindre le printemps, toujours pour défendre les arts vivants. Ainsi, au programme, pièces de théâtre, danse, expositions, performances… attendent les spectateurs, et ce à des prix modiques permettant au plus grand nombre d’accéder à la toute nouvelle création contemporaine. Place à la dérision…

PROGRAMME

7 février à 20h et 8 février à 15h

ÉPIQUE à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme

«Épique» est une création envoûtante de la compagnie Théâtre Brut. Pensé pour révéler la beauté des lieux patrimoniaux, ce spectacle mêle théâtre, cinéma et musique symphonique.

FREDO L’ILLUSIONNISTE au Théâtre de l’Aparté à Vendôme. Fredo l’illusionniste est un grand magicien à la renommée internationale. Mais aujourd’hui, il est exceptionnellement remplacé par Diego le Magnifique. Diego monte sur scène pour la première fois…

CARTE BLANCHE – Cie Marie Lenfant – dans les rues de Vendôme. «Au milieu d’une organisation d’inox chaotique, un personnage casqué grommelle. Il entre en discussion avec les casseroles qui l’entourent, jusqu’à entraîner cette assemblée improbable dans une marche bruyante et surréaliste.»

LA MASSE au Théâtre de l’Aparté à Vendôme «Librement inspirée de l’écriture de Nicolas Roméas, La Masse s’inscrit dans une réflexion sur les temps suspendus. Ce triptyque chorégraphique invite à une immersion où le corps devient un matériau en constante mutation, un paysage à contempler dans l’instant.»