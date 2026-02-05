FestivalsSorties et loisirs

Big festival Brut revient, épisode 4

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 4 heures
17 Temps de lecture 1 minute
bandeau big festival brut 2026 990x618 1 1

Brut est son nom et, pour cette 4e édition, le festival vous accompagnera jusqu’en avril, traversant l’hiver pour rejoindre le printemps, toujours pour défendre les arts vivants. Ainsi, au programme, pièces de théâtre, danse, expositions, performances… attendent les spectateurs, et ce à des prix modiques permettant au plus grand nombre d’accéder à la toute nouvelle création contemporaine. Place à la dérision…

PROGRAMME

  • 7 février à 20h et 8 février à 15h
    ÉPIQUE à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme
    «Épique» est une création envoûtante de la compagnie Théâtre Brut. Pensé pour révéler la beauté des lieux patrimoniaux, ce spectacle mêle théâtre, cinéma et musique symphonique.
  • 21 février à 11h et 15h30
    FREDO L’ILLUSIONNISTE au Théâtre de l’Aparté à Vendôme. Fredo l’illusionniste est un grand magicien à la renommée internationale. Mais aujourd’hui, il est exceptionnellement remplacé par Diego le Magnifique. Diego monte sur scène pour la première fois…
  • 6 mars à 18h
    CARTE BLANCHE – Cie Marie Lenfant – dans les rues de Vendôme. «Au milieu d’une organisation d’inox chaotique, un personnage casqué grommelle. Il entre en discussion avec les casseroles qui l’entourent, jusqu’à entraîner cette assemblée improbable dans une marche bruyante et surréaliste.»
  • 6 mars à 20h30
    LA MASSE au Théâtre de l’Aparté à Vendôme «Librement inspirée de l’écriture de Nicolas Roméas, La Masse s’inscrit dans une réflexion sur les temps suspendus. Ce triptyque chorégraphique invite à une immersion où le corps devient un matériau en constante mutation, un paysage à contempler dans l’instant.»
Programmation complète et d’autres dates en mars et avril : www.theatrebrut.fr
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

