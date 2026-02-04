Au Quai des Arts à Vibraye (72)

Vendredi 6 février à 20h30

Conférence

L’Ethiopie, terre de contrastes

Par Fabrice Jallu

Loin des chemins touristiques classiques l’Ethiopie ne s’offre pas à nous facilement. Les conflits entre tribus nous réservent parfois des situations tendues…La Nature a certainement perdu de sa superbe. Mais il reste des havres de paix pour des espèces que l’isolement géographique des hauts plateaux a rendu endémiques c’est à dire limitées à cette région du monde.

Résa à la Mairie de Vibraye ou sur www.vibraye.fr

Tarif unique : 10€

Samedi 7 et dimanche 8 février

de 14h30 à 17h30

expo photos et vente d’artisanat d’Ethiopie

Au profit de l’association «Les amis du Toukoul».

Dimanche 8 février à 15h

théâtre

«Bonne planque à la campagne»

Un couple de fermiers voit débarquer chez lui trois religieuses qui disent venir assister à la procession de la Saint-Martin prévue dans le village. Inspirée par sa foi, la fermière accepte de loger gracieusement le trio pour la nuit. En réalité, ces femmes n’ont de sœur que le nom… Quiproquos, rebondissements et suspens sont les maîtres mots de cette comédie.

De Charles Istace – Par Les Baladins de l’Huisne – Organisé par les Joyeux Vibraysiens

Tarif unique : 10€ – Pas de réservation

Billetterie sur place

Mercredi 18 février à 15h

spectacle jeune public «Augustin, pirate du nouveau monde»

Augustin embarque ses moussaillons (les enfants du public) dans une nouvelle chasse aux trésors aux confins du Nouveau Monde !

Texte, musiques, mise en scène : Marc Wolters – Design : Pierre Jeanneau – Comédien : Julien Large, Tullio Cipriano, Nicolas Guillemot ou Marc Wolters – Spectacle familial – à partir de 3 ans jusqu’à 103 ans

Résa à la Mairie de Vibraye ou sur www.vibraye.fr

Tarif adulte : 6€, -18 ans : 4€

Lundi 23 février à 15h

cinéma «Zootopie 2 !»

Retrouvez le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient…

Film d’Animation, Aventure, Comédie, Famille – De Byron Howard, Jared Bush

Tarif unique : 5€ – Pas de réservation

Lundi 23 février à 20h30

cinéma «Semer et récolter»

La vie quotidienne de trois familles d’éleveurs agriculteurs dans le Perche. Face à la modernisation et aux règles qui évoluent sans cesse, comment ils et elles s’adaptent pour ne pas subir, inventent pour aller de l’avant, et continuent à vivre de leur métier pour transmettre leur passion à ceux qui leur succèderont.

Documentaire de et par Eric Le Roch

Tarif unique : 5€ – Pas de réservation

Mercredi 25 février à 15h

Spectacle jeune public

«Jean Pierre le berger»

Un berger surnommé Jean-Pierre vit dans les alpages avec son troupeau de moutons. Mais dans ces montagnes, Jean-Pierre s’ennuie. Il décide alors de partir à l’aventure pour découvrir le monde…

Par la Compagnie Tétrofort

Tout public – à partir de 3 ans

Résa à la Mairie de Vibraye ou sur www.vibraye.fr

Tarif adulte : 6€, -18 ans : 4€