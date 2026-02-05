Le rire en vedette depuis 40 ans !

La troupe théâtrale de La Ville-aux-Clercs célèbre 4 décennies de rires et de passion partagée. Elle poursuit sa tournée à travers le Vendômois avec sa représentation «Un sympathique idiot».

Fondée en 1986 par Jacques Brillard, la troupe théâtrale de La Ville-aux-Clercs propose chaque année une dizaine de représentations dans différentes salles, fidèle à sa vocation de théâtre amateur chaleureux et populaire. Parmi les comédiens, quatre piliers sont encore présents depuis l’origine : Daniel Peltier, Michelle Dahuron, Olivier Dubreil et Jacques Brillard.

Cette année, la troupe présente la comédie en cinq actes de Jean-Claude Martineau, «Un sympathique idiot». On y suit François, garçon tendre mais un peu simple, dont la vie bascule après un énorme gain au loto, déclenchant convoitises et remous dans son village. La tournée en Vendômois, débutée en janvier, se poursuit jusqu’à fin mars.

La pièce réunit : Daniel Peltier, Laure Kasprczak, Olivier Dubreil, Muriel Desneux, Mathéo Barré, Guy Coulais, Célina Blasius, Morgane Risser, Michelle Dahuron et Jacques Brillard. Souffleuse : Marie-Claire Gallou. Machinistes : Laurent Boulay et Yanis Wagner.

Sans metteur en scène, chacun joue selon son intuition, dans un esprit de liberté qui fait l’âme du groupe. Tous participent à l’organisation de la pièce avec pour devise : «Vous amuser en nous amusant, en faisant du travail sérieux sans se prendre au sérieux.»

Dates et lieux des representations «Un sympathique idiot»

Bessé-sur-Braye, à la salle La Pléiade

Samedi 07 Février 20h30, organisé par la Maison pour Tous

Coulommiers-la-Tour, à la salle des fêtes

Dimanche 08 Février 14h30, organisé par Gym Loisirs de Coulommiers

Azé, à la salle du gymnase

Dimanche 15 Février 14h30, organisé par Ensemble et Solidaire UNRPA

Savigny sur Braye, à la salle Sirius

Dimanche 01 Mars 14h30, organisé par les Savignards du Perche

Vibraye, à la salle du Quai des Arts

Dimanche 08 Mars 15h, org. par Génération Mouvement du Pays Valbraysien

Morée, à la salle des fêtes

Samedi 14 Mars 20h30, organisé par le Comité des Fêtes

Droué, à la salle des fêtes

Dimanche 15 Mars 14h30, organisé par Culture Plus

Areines, à l’amphithéâtre du lycée agricole

Samedi 21 Mars 20h30

Dimanche 22 Mars 14h30

La Ville-aux-Clercs, à la salle des fêtes