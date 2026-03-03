Sorties et loisirsMusique et concerts

Concert de chants corses

La Commanderie de la Sainte-Larme de Vendôme organise dimanche 8 mars à 15h un concert de chants corses avec la troupe Tragulini de Tours;*

Le concert se déroulera en l’église de la Madeleine à Vendôme.

Une partie des bénéfices sera reversée à la Conférence Saint-Vincent de Paul.

L’entrée est de 10€ par adulte et 5€ pour les enfants de plus de 12 ans.

