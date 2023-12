La sélection littéraire de l’espace culturel E. Leclerc à Vendôme

Les coups de coeur de Claudine

Renard et Petit Georges, de Thibault Prugne

En ouvrant cet album, vous serez conquis par les illustrations de Thibault Prugne mais également surpris par l’émotion et la douceur de cette histoire qui traite de l’amitié.

Une série de 4 albums à ne pas manquer.

Tourneuse de vent, de Ariane Guézouli

Un récit plein d’humour et de suspense avec une héroïne distraite et maladroite. De quoi passer un agréable moment de lecture pour tous les amateurs de fantasy à partir de 10 ans.

Le secret des bonbons pamplemousse, de Camille Monceaux et Virginie Blanch

Une bulle de douceur pour un plaisir de lecture malgré des thématiques difficiles à aborder.

Un moment qui nous rappelle que la famille est importante mais qu’il faut parfois du temps pour guérir et se retrouver.

Les dessins au ton pastel sauront vous séduire.Amateurs du Japon et de la culture japonaise, vous serez conquis.

Échecs, de Victor L. Pinel

Bravo à l’auteur Victor L.Pinel Démontrer que plusieurs vie se déroulent comme dans une partie d’échecs n’était pas forcément facile.

Une belle lecture, superbement illustrée et quelques bons conseils pour bien jouer aux échecs donnés par un des personnages de cette BD.

Les coups de coeurs de Carine

Vous ne connaissez rien de moi, de Julie Héraclès

Inspiré du célèbre cliché du photographe Robert Capa le 16 août 1944, ce roman nous plonge dans l’univers complexe et captivant de Simone «la tondue de Chartres».

Un roman puissant et éblouissant qui rend hommage à toutes ces femmes malmenées au moment de l’épuration sauvage menée par la population française après la Libération. Une belle découverte.

Les voleurs d’innocence, de Sarah Walker

Connecticut, années 50, six sœurs aux noms de fleurs vivent paisiblement dans une maison victorienne, sans se douter de la terrible malédiction qui s’apprête à s’abattre sur elles. Un roman magnifique à l’atmosphère gothique et d’une beauté époustouflante. Un appel à la liberté et à l’indépendance. Percutant .

Les coups de coeurs de Farah

Afrique du Nord Le livre de cuisine, de Jeff Koehler

Ce livre de cuisine qui vous propose 445 délicieuses recettes du Maghreb, traditionnelles ou contemporaines, facilement réalisables par tous. Ce livre explore la diversité de cette vaste région, qui offre une cuisine teintée d’influences berbères, arabes, ottomanes, mais aussi françaises, espagnoles et italiennes. Des pains plats cuits à la poêle, des pâtisseries au miel et des salades acidulées, couscous et tagines parfumés. Ce livre est parfait pour voyager tout en restant chez soi cette hiver.

5000 ans d’art, Collectif

Ce très beau livre retrace «L’histoire de l’art» qui lui-même peut se diviser en grands mouvements majeurs, liés à l’histoire des civilisations et des grands événements historiques, culturels, politiques et internationaux. C’est un livre illustré qui décompose chaque grand mouvement et chaque œuvre en la replaçant dans son contexte historique et culturel qui a permis sa réalisation. Un livre parfait pour les amateurs d’art et d’histoire.