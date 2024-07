Pour le plaisir des amateurs de guitare, un groupe de guitaristes, jeunes et adultes, se retrouve chaque mercredi et propose des concerts…

«L’ensemble de guitares de Vendôme» a été crée en 1996 par le concertiste, compositeur et pédagogue Cristobal Pazmino entouré de quelques passionnés vendômois membres de l’association «Guitares au gré du Loir».

En 28 années «L’ensemble de guitares de Vendôme» a compté plus de 300 guitaristes amateurs de tous âges : jeunes écoliers, collégiens, lycéens, adultes et jeunes retraités.

Cette passion commune pour la guitare a conduit ces guitaristes venus d’horizons très variés à donner des concerts dans plusieurs communes du département, participant ainsi, de façon active et régulière, à la vie culturelle et artistique de notre région et surtout de notre belle ville de Vendôme.

Le répertoire proposé recense l’ensemble des œuvres originales, et arrangements basés sur le principe de l’orchestre de chambre, allant de la chanson française au blues et la musique d’Amérique latine, une large palette éclectique, s’adressant à tout public.

Les répétitions ont lieu tous les mercredis de 18h30 à 20h au Pôle chartrain de septembre à juin. Pour faire partie de cet ensemble, il suffit de devenir membre de l’association «Guitares au gré du Loir».