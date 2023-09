Les agapanthes

Elles ont du succès. Les hampes florales de coloris bleu, blanc et violet se détachent au jardin. Cette plante devient l’une des fleurs majestueuses d’été fleur avec les lilas des Indes.

Nous en rencontrons de plus en plus dans nos jardins, jardineries. Jadis, elles passaient l’hiver dans une verrière, une orangerie hors gel, à la lumière, puis sortaient début mai après les gelées. Maintenant, nous osons les planter en pleine terre, en zone ensoleillée, chaude, sans grands vents. Elles peuvent passer des froids de -5 -6 degrés sans protection. Un paillage au sol composé de paille, feuilles, fougères etc ou d’un film de forçage assurera un hiver plus tranquille. La rusticité dépendra des variétés nombreuses maintenant ; certaines résistent jusqu’à -10°C.

La culture en gros pot est possible pour la disposer sur un balcon, une terrasse, un bord de piscine. Les pots en plastique imitant la terre cuite sont moins lourds à déplacer pour les rentrer hors gel. Il faudra de temps en temps rempoter la plante, car elle s’étend et déforme le pot. Éliminer les tiges ayant fleuri, apporter du terreau riche dans le mélange associé à 60 % de terre de jardin.

Peu d’arrosage dans l’ensemble, ce qui permet de s’absenter sans s’inquiéter pour les vacances, les absences. Pas de parasites connus…

On l’utilise en art floral avec des tiges plus ou moins longues suivant les variétés allant de 40 cm à 1 mètre.

Les îles de Madère et de Bréhat sont les plus connues pour la présence massive d’agapanthes.

Jean-François BRETON