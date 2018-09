Un bal folk original et décalé

L’Arentèle vous invite à son bal folk pour danser au son des groupes Tripoux et Petit Courbu, le samedi 29 septembre à 21h à la salle des fêtes de Montoire-sur-le Loir.

Tripoux c’est quoi : un groupe complètement délirant qui revisite pour le plaisir des danseurs , un large répertoire allant de l’Ariège aux Landes, en passant par l’Auvergne, la Montagne noire, le Béarn, le Quercy et le bal musette.

Ici on aime le goût, tout ce qui a du goût : ils chantent, ils rient, ils se costument, font des paris. Ils font vibrer le public. Raymond Cadanse, Francisse Cabrette et Mémé Rognon (noms de scène) ont l’art de mettre une ambiance extrêmement festive où s’enchainent les défis, les blagues. Leur bonne humeur très contagieuse enchante le public et les danseurs au son d’instruments variés et parfois très atypiques. Leurs costumes ultra décalés donnent le ton du groupe et nous vous invitons à en faire autant en portant un accessoire «décalé»ou pour les plus téméraires un costume fantaisie (allez voir le style Tripoux sur leur facebook Trio Tripoux)

Petit Courbu est le fruit d’une rencontre en Touraine. Dominique aux cornemuses, flûtes, percuillères, cajonito, kazoo, Boha…) puis. Frédéric qui a joué pendant des années le répertoire Gascon au sein du groupe Tiquetantolha. Il rejoint son compère pour faire entendre les crissements de ses bohas, les chants en langue d’Oc .Les lascars adoptent le nom de «Petit Courbu», appellation contrôlée d’un cépage gascon dont on fait entre autres le Jurançon. Après cette union de la vallée du Loir et de l’Aveyron, le guitariste folk/jazz/blues, Jean-Paul vient leur prêter main-forte. il déroule le tapis harmonique pour ses comparses. C’est en renfort précieux que Marie-Geneviève (Violon, chant, et pegejadas) rejoint la troupe avec sa fougue de chambriste baroque et son panache gascon/vendéen .Ce répertoire mêle aujourd’hui Berry, Auvergne, Outre-Manche, un peu de Bretagne, Vendée et une forte dose de Gascogne, mais d’autres régions du monde pourraient être atteintes.

Danseurs ou non danseurs , Initiés ou débutant sont bienvenus : Dynamisme, et énergie sont au rendez vous de ce un bal qui promet de belles musiques et de belles danses dans un chaleureux esprit de convivialité , de fantaisie et de drôlerie.

Tarif entrée : 9 euros

Renseignements au 06 75 78 27 30 ou 02 54 85 03 71

Le Petit Vendômois