Philippe Hogu tire sa révérence

Le succès du show Magic Las Vegas à guichet fermé l’année dernière signait le retour de Philippe Hogu et de sa troupe après trois ans d’absence. En 2026, la revue cabaret revient pour plusieurs dates, en février et mars.

On pourrait dire que Philippe Hogu a baigné très jeune dans le milieu du spectacle. Ses parents, Jean-Claude et Maryvonne Hogu, restaurateurs à Trôo, ont fait venir de nombreux artistes dont Annie Cordy ou Claude François, se souvient Philippe Hogu. Très vite piqué au désir de monter sur scène, à 20 ans, il se retrouve à Paris, se produit au Pavillon Baltard avec son imitation de Bourvil puis, travaille en tant que transformiste avec les danseurs au sein de l’émission Sacrée Soirée sur TF1. Entrepreneur, il monte sa propre société de spectacle en devenant directeur artistique des shows Magic Las Vegas en parallèle de sa reprise de la Guinguette de Trôo pendant sept ans. Si le Covid a tout stoppé, le monde du spectacle a été lui-aussi très impacté, Philippe Hogu a dû tout arrêter et devenir assistant dentaire au sein d’un cabinet.

Cependant, apprécié et bien connu dans le milieu artistique et la région, Philippe Hogu ne pouvait pas en rester là. En 2023, il reprend son spectacle, l’améliore et s’entoure des plus grands artistes en revenant sur la scène pour cinq dates en 2024 à Saint-Martin-des-Bois qui seront vite complètes. Après deux ans d’absence, Philippe Hogu qui a retravaillé son spectacle Magic Las Vegas, lance pour six dates à Montoire-sur-le-Loir, en plus du réveillon, un tout nouveau show dans un décor féerique. «Ce sera l’occasion lors de ces représentations en 2026, à 63 ans, de tirer ma révérence au monde du spectacle en tant qu’artiste et de me consacrer uniquement à mon rôle de directeur artistique» déclare Philippe Hogu. Un dernier tour de piste pour Philippe, chapeau l’artiste !