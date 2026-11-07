La haie sèche, une seconde vie pour les branches

Et si les déchets de taille devenaient un atout pour le jardin ? Écologique, économique et facile à réaliser, la haie sèche, également appelée haie de Benjes, consiste à entasser des branches entre deux rangées de piquets plantés dans le sol.

Branchages, brindilles et bois morts y trouvent une seconde vie, sans broyage ni transport en déchetterie. Au fil du temps, cet entrelacs végétal devient un refuge pour les hérissons, oiseaux, insectes et autres auxiliaires du jardin. Il peut également servir de brise-vent ou délimiter naturellement un espace.

Pour la réaliser, il suffit d’installer des piquets solides, espacés de 50 à 80 cm, puis de remplir progressivement l’intervalle avec les résidus de taille. Les grosses branches assurent la structure, les plus petites comblent les vides.

En se décomposant lentement, la haie s’affaisse. Il suffit alors d’ajouter de nouveaux branchages. Une solution particulièrement intéressante à l’automne !