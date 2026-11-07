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Nature et découvertes

La haie sèche, une seconde vie pour les branches

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La haie sèche, une seconde vie pour les branches
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Et si les déchets de taille devenaient un atout pour le jardin ? Écologique, économique et facile à réaliser, la haie sèche, également appelée haie de Benjes, consiste à entasser des branches entre deux rangées de piquets plantés dans le sol.

Branchages, brindilles et bois morts y trouvent une seconde vie, sans broyage ni transport en déchetterie. Au fil du temps, cet entrelacs végétal devient un refuge pour les hérissons, oiseaux, insectes et autres auxiliaires du jardin. Il peut également servir de brise-vent ou délimiter naturellement un espace.

Pour la réaliser, il suffit d’installer des piquets solides, espacés de 50 à 80 cm, puis de remplir progressivement l’intervalle avec les résidus de taille. Les grosses branches assurent la structure, les plus petites comblent les vides.

En se décomposant lentement, la haie s’affaisse. Il suffit alors d’ajouter de nouveaux branchages. Une solution particulièrement intéressante à l’automne !

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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